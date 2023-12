Larbaoui transmet les condoléances du président Tebboune à l'Emir du Koweït

Le Premier ministre, Nadir Larbaoui a transmis, lundi, les condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à son frère, l'Emir de l'Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, suite au décès de Cheikh Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, indique un communiqué des services du Premier ministre.

"Représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, est arrivé, ce jour, au Koweït accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, où il a été reçu par l'Emir de l'Etat du Koweït, Son Altesse Cheikh Meshaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah", précise le communiqué.

Le Premier ministre a transmis "les condoléances du président de la République à son frère suite au décès du regretté Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah".

A cette occasion, l'Emir de l'Etat du Koweït a exprimé "ses vifs remerciements et son estime pour le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algérien pour leurs condoléances et leur sincère sympathie dans cette douloureuse épreuve", saluant "les relations privilégiées entre les deux pays frères et rappelant sa participation au Sommet arabe tenu à Alger et le rôle important du président de la République dans le succès de cette rencontre", conclut la même source.