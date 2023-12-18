وزير الاشغال العمومية يتعهد بتسوية أربعة ملفات

إستقبل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، بمقر دائرته الوزارية، نوابا من البرلمان بغرفتيه عن ولاية الشلف، وذلك بحضور الإطارات المركزية للوزارة، وكذا مدير الأشغال العمومية لذات الولاية، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وحسب بيان للوزارة ، فقد "إستمع الوزير الى مجمل المسائل المطروحة من طرف النواب، لاسيما منها إنجاز العديد من المشاريع المتعلقة بتحديث وإعادة الاعتبار لشبكة طرقات بولاية الشلف." كما تم تناول المسؤول "العديد من المواضيع التي تهم ساكنة ذات الولاية، والمتمثلة في تدعيم منشآت السكك الحديدية وتأمين الممرات عبر إنجاز معابر علوية وأنفاق على مستوى بعض النقاط المتواجدة في مسار خط السكك الحديدية، لاسيما في المناطق الحضرية، حيث ستساهم هذه المشاريع في تسهيل حركة السير والتقليل من حوادث المرور". وأضاف نفس المصدر بأن "الوزير قدم توضيحات عن مجمل أسئلة أعضاء البرلمان، حيث تعهد بمواصلة تكثيف الجهود وتجنيد كافة الوسائل من أجل التكفل الفعلي والميداني بالإنشغالات المطروحة، وذلك حسب الأولويات المحددة والإمكانيات المتوفرة".