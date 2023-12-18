وفاة أربعة أشخاص في حادثي مرور مختلفين



لقي شخص مصرعه وأصيب 03 آخرين في حادث مرور، وقع مساء اليوم الاثنين بولاية الجلفة، اثر اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع " داسيا لوغان"

وافاد بيان لمصالح الحماية المدنية، أن اسعافات الوحدة الثانوية بالشارف تدخلت مساء هذا اليوم في حدود الساعة 17ساو42 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر مابين سيارتين من نوع " داسيا لوغان"، الحادث وقع على مستوى الطريق البلدي رقم 27 الرابط بين بلدية بن يعقوب و الطريق الوطني رقم 46، الحادث خلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 43 سنة و اصابة ثلاثة اشخاص آخرين من جنس ذكر اعمارهم تتراوح مابين 19 و 27 سنة ، أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بالجلفة فيما تم نقل الضحية المتوفية الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

كما سجلت ذات المصالح وفاة 3 أشخاص واصابة 02 آخرين في حادث مرور بولاية تيبازة، بعد اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق السريع الجامعة إتجاه شرشال ، بلدية و دائرة تيبازة.

وخلف الحادث وفاة 03 أشخاص "01 من جنس ذكر، 02 من جنس انثى"، واصابة شخصين آخرين بإصابات خطيرة، تم إسعافهما ونقلهما الى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة الحماية المدنية الجزائرية".