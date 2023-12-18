بيبي تريكي:"قطاع تكنولوجيات الاعلام والاتصال يعرف ديناميكية مستمرة"

أشرف وزير البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، كريم بيبي تريكي، الإثنين على افتتاح ورشة عمل تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، حول "نموذج مزودي خدمات أبراج الاتصالات " والتجارب الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان بأن الوزير اشار أن "قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعرف ديناميكية مستمرة، ذلك أنه بمجرد تحقيق الأهداف المسطرة، لا تلبث أن تبرز تحديات جديدة نتيجة الابتكار المتسارع سواء تعلق الامر بالجانب التكنولوجي أو بجانب النموذج الاقتصادي، مؤكدا أن تنظيم هذه الورشة إنما يندرج في صلب مقاربة القطاع، الذي أطلق عدة ورشات استجابة للتحديات و الفرص الجديدة، كما هو الشأن بموضوع هذه الورشة". وأضاف ذات المصدر، بأن "برنامج هذه الورشة، التي حضرها ممثلون عن مختلف الفاعلين والقطاعات المعنية، عرف تقديم عدد من المداخلات من قبل خبراء من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، فضلا عن ممثلي سلطة ضبط البريد و الاتصالات الإلكترونية ومتعاملي الاتصالات الإلكترونية، تبعها نقاش ثري حول نماذج مزودي خدمات أبراج الاتصالات والتجارب المقارنة والممارسات الحسنة ذات الصلة".