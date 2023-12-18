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مجتمع

وهران : وفاة الفنانة فاطمة سايحي وابنتها بالغاز

18 ديسمبر 2023 ()
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توفيت الفنانة فاطمة سايحي( 63 سنة) و ابنتها (35سمة)، صبيحة اليوم، في منزلها بوهران أثر حادث تسمم بغاز احادي أكسيد الكربون ، حسب ما اعلن عنه فاضل محمد كاتب و مخرج مسرحي بوهران على صفحته. اكدت الفقيدة العديد من الأدوار الكوميدية و سكاتشات مع فرقة " بلاحدود" و عمل آخر مع محمد ميهوبي بعنوان " الحثالة الأربع ".
للتذكير تدخلت الحماية المدنية على الساعة 08سا44د من أجل الحادث انبعاث غاز احادي اكسيد الكربون من سخان الماء "مخرج قناة صرف الغازات مسدودة بشارع بن قدور علي بلدية وهران .تم تحويل الضحيتين الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

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