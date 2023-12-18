رائد القبة يتفق مع رمان ولكناوي في آن واحد

اتفقت ادارة رائد القبة مع مدربين اثنين في آن واحد لخلافة رضا بن دريس على رأس العارضة الفنية للفريق.

وبينما تم إجراء حصة تدريبية اليوم بدون طاقم فني فان رئيس الفريق رياض لشهب اتفق رسميا مع المدرب رزقي رمان لخلافة بن دريس حتى أن رمان طلب من إدارة النادي تجهيز الوسائل البيداغوجية لمباشرة عمله غدا، ثم تواصل رزقي رمان أيضا مع مدرب الحراس نويوة طارق وطلب منه تدعيم طاقمه الفني، بما أنهما عملا في بداية الموسم في نصر حسين داي وقبل ذلك في منتخب أقل من 17 عاما.

وبالموازاة مع ذلك فإن المدرب نذير لكناوي الذي غادر العارضة الفنية لاتحاد خنشلة، هو في طريقه إلى العاصمة لترسيم اتفاقه مع رياض لشهب من أجل تدريب رائد القبة كون مصدر عليم من إدارة النادي أكد لـ "الخبر" بأن لكناوي تلقى بدوره عرضا رسميا من رئيس النادي.

وتقدم هذه الضبابية مؤشرات قوية على أن الارتجال أضحى سيد قرارات إدارة رائد القبة ورئيسها رياض لشهب بدليل قرار إقالة المدرب رضا بن دريس، رغم أنه قد حقق نتائج ايجابية في البطولة بتواجده في مركز الوصافة على بعد نقطة من رائد الترتيب، وقد وجد لشهب في إقصاء الفريق في الكأس أمام أولمبيك آقبو ذريعة للتخلي عن مدربه وهو القرار الذي صدم عديد من محبي رائد القبة.