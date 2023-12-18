"التيكي تاكا سبب إقالتي من رائد القبة"

عبر المدرب رضا بن دريس عن استغرابه من قرار إنهاء مهامه على رأس العارضة الفنية لفريق رائد القبة، رغم احتلال الفريق المركز الثاني بفارق نقطة عن رائد الترتيب في البطولة في مجموعة القسم الثاني هواة مجموعة وسط غرب.

وقال بن دريس في تصريح أدلى به في إذاعة البهجة اليوم "علمت بقرار إقالتي من خلال اتصال هاتفي لأحد مسيري رائد القبة، لقد ابلغني بذلك دون تقديم سبب واحد مقنع".

وأضاف"أنا مندهش.. لا يوجد أي سبب لإقالتي.. العلاقة بيننا كانت جيدة انا والرئيس وجميع من في الفريق وقد حققنا نتائج ايجابية في البطولة والكأس لم تكن هدفا ولا يمكن بالتالي جعلها ذريعة لإنهاء مهامي بعد إقصاء الفريق أمام اولمبيك آقبو"

وواصل يقول" لم تكن هنالك أية مؤشرات خلاف بيننا أنا والرئيس، وربما ما يلفت انتباهي الآن، ويمكن أن يكون له علاقة مباشرة بهذا القرار الغريب، هو ما طلبه مني الرئيس في وقت سابق، ويتعلق الأمر برغبته الملحة في رؤية رائد القبة يلعب على طريقة التيكي تاكا.. لقد أبلغته حينها بأن الأمر غير ممكن في فترة قصيرة، وبأن مطلبه ذلك يحتاج حتما إلى عامل الوقت، فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجعل رائد القبة يتحول للتيكي تاكا في أربعة أشهر فقط، ثم إن الاتفاق الأول بيننا ارتكز على تحقيق نتائج إيجابية والصعود، وقد كنت في الطريق الصحيح".

ورغم صدمته الكبيرة، إلا أن المدرب رضا بن دريس حرص على تقديم جزيل الشكر لمسيري رائد القبة والرئيس واللاعبين والطاقم الفني والمشجعين، مشيرا " أتمنى لهم حظا موفقا".