حجز كمية معتبرة من الشماريخ بادرار



تمكنت مصالح الجمارك، في إطار عملياتها الخاصة بمكافحة التهريب من حجز كميات معتبرة من الشماريخ والمفرقعات وعلب

الكبريت بولاية أدرار. وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك فقد تمكن أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك برقان التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، على إثر عمل ميداني مشترك مع كل من أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، من إحباط عملية تهريب، أسفرت عن حجز 11.200 من الشماريخ و15.360 وحدة من المفرقعات بالإضافة الى 348 ألف علبة كبريت.كما حجزت مصالح الجمارك -يضيف ذات المصدر- شاحنة استعملت في التهريب وضبطت المحجوزات على متنها، معبأة في علب كرتونية.