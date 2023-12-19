أمطار غزيرة على 29 ولاية

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وأوضحت ذات المصالح، في نشرية خاصة، بأن أمطارا رعدية ستميز كل من ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، بجاية، عين الدفلى، المدية، البويرة، الوادي، تقرت، ورقلة واليزي.

ويستمر ذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم. وفي تنبيه آخر، توقعت ذات المصالح، تساقط أمطار رعدية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم على ولايات تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، أولاد جلال، المسيلة، الأغواط، المغير، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، تبسة، وخنشلة.