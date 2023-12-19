المدية: توقيف جزائريين بتهمة تهريب 11 مهاجرا إفريقيا

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالمدية من توقيف مركبة مقتادة من طرف جزائريين اثنين كانا ينقلان على متنها إحدى عشر (11) شخصا من جنسية إفريقية.

وأفاد بيان مصالح الدرك الوطني أن العملية تمت عبر الإبلاغ عن طريق الرقم الأخضر 1055 ، مفاده وجود مركبة سياحية تقوم بإنزال عدد كبير من المهاجرين الأفارقة قادمة من بلدية قصر البخاري جنوبي المدية في اتجاه مدينة البليدة سالكة الطريق السيار (شمال / جنوب)،

وعلى إثرها تم تفعيل مخطط الغلق ووضع خطة عمل بإقحام دوريات ليتم توقيف سائق المركبة ومرافقه و يتعلق الأمر بكل من (غ، ع) (ب، ع) البالغين من العمر (29،23) سنة كانا ينقلان على متن ذات المركبة 11 مهاجرا إفريقيا، مع استرجاع مبلغ مالي معتبر بالعملة الوطنية كان بحوزة المهربين والأفارقة الموقفين واقتيادهم لمقر الفصيلة لمواصلة التحقيق. ب

عد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية فور الانتهاء من التحقيق.