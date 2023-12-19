هذه الطرقات مقطوعة

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الثلاثاء، عن قائمة الطرق المقطوعة، بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات .

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية في الفايسبوك "طريقي "أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

على مستوى ولاية البويرة:

-الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وبالنسبة لولاية معسكر:

-الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين و المحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ودعت قيادة الدرك الوطني، مستعملي الطريق بأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف مع احترام المسافة الأمنية وتخفيض السرعة .