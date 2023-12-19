الاستفادة من المزايا الجديدة لبطاقة الشفاء 2 بهذا التاريخ

كشف المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء نذير قوادرية، اليوم الثلاثاء، أنه ابتداء من اليوم سيتم رفع سقف قيمة تعويضات بطاقة الشفاء من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار.

وأوضح قوادرية، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن النسخة الجديدة من بطاقة الشفاء تتميز بتكامل تقني عالٍ مع التطبيقات الذكية والمنصات الرقمية الخاصة بالصندوق، مما يتيح للمستفيدين الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي بشكل أسرع وبكل سهولة ومرونة.

وأشار المدير العام للصندوق الوطني للعمال الأجراء نذير قوادرية إلى أن النسخة الجديدة الثانية من بطاقة الشفاء مصنوعة بالجزائر على مستوى المطبعة الرسمية بمواد متطورة وأكثر صلابة من البطاقة الأولى وكل مراحلها تتم بالجزائر.

وأضاف قوادرية ، إنه تم إحصاء 14 مليون مؤمن اجتماعي وأكثر من 26 ذوي حقوق وبإضافة المؤمنين غير الأجراء تصل إلى 30 مليون مستفيد من الضمان الاجتماعي".

وأوضح ذات المتحدث، أن بطاقة الشفاء في نسختها الثانية تتميز بخصائص في طاقة استيعاب المعلومات حيث أصبحت أوسع وتتضمن 40 آخر وصفة طبية إلكترونية موصوفة، و400 آخر دواء إضافة إلى أكثر من 12 ألف صيدلية متعاقدة، و682 صانعي النظارات الطبية المتعاقدين، و36 عيادة للجراحة القلبية، وكذا 221 مركزا لتصفية الدم، و119 عيادة توليد، و344 متعامل للنقل الصحي، و3827 طبيباً معالجا متعاقدا، مشيرا إلى أن كل هذه الأرقام تدل على أن النظام المعمول به موسع و يسمح بالتكفل بصفة كاملة وعلى كل التراب الوطني بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا.