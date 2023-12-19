مستغانم: وضع حد لشقيقين من معتادي الإجرام

وضعت مصالح الأمن الحضري الثالث بأمن ولاية مستغانم حدا لشقيقين قاما بالسطو على محل تجاري متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير، والاعتداء على صاحب المحل بواسطة سلاح أبيض .

تعود حيثيات القضية إلى تلقي مكالمة هاتفية، مفادها وقوع شجار بأحد أحياء مدينة مستغانم، وعليه تنقلت عناصر المناوبة التابعة للأمن الحضري الثالث إلى عين المكان، أين اتضح أن الأمر يتعلق بعمليتي اعتداء بسلاح أبيض متبوع بالسرقة، حيث قام المشتبه فيهما الشقيقين بالاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء على أحد الأشخاص مسببين له في جروح متفاوتة.

وعند محاولته الفرار منهم مستنجدا بصاحب محل تجاري بالقرب من مكان الاعتداء، انتهز المشتبه فيهما الفرصة بولوجهما إلى المحل التجاري و قاما بسرقة مبلغ مالي قدره 07 ملايين سنتيم مع التحطيم العمدي للأغراض التي كانت متواجدة بالداخل.

وقد مكنت التحريات من توقيف المشتبه فيهما وحجز السلاح الأبيض "سيف" مع تقديمهما أمام الجهات القضائية عن تهمة السرقة من داخل محل تجاري، والتحطيم العمدي لملك الغير والضرب والجرح العمديين بواسطة آلة حادة مع العود، وحيازة سلاح أبيض دون مبرر شرعي.