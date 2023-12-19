رئيس الجمهورية يهنئ نظيره المصري

هنأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي

وجاء في نص التهنئة "صاحب الفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة فخامة الرئيس وأخي العزيز، يطيب لي أن أتوجه إلى فخامتكم بأحر عبارات التـهاني وأخلص مشاعر التبريكات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسًا لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وإحرازكم مُجددًا ثقة الشعب الـمصري الشقيق.

إن انتخابكم لعهدة رئاسية جديدة، هو تمكين لفخامتكم لـمواصلة مسيرة قيادة بلدكم نحو الـمزيد من التقدم والازدهار، وتعزيز دوره الرائد لا سيما في الظروف الراهنة التي تطبعها تحديات إقليمية ودولية. وإذ أعرب لفخامتكم عن تمنياتي الصادقة بالتوفيق والسداد، أغتنم هذه السانحة لأؤكد حرصنا الدائم على توطيد روابط الأخوة التاريخية التي تجمع بين شعبينا الشقيقين، والارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة في مختلف الـمجالات إلى آفاق أرحب، في كنف التشاور والتنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم بلدينا وأمتينا العربية والإسلامية.

وتفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات الأخوة والتقدير ".