رئيس الجمهورية يقرر التأسيس لـ "خطاب الأمة"

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التأسيس لخطاب سنوي موجه للأمة أمام غرفتي البرلمان مجتمعتين.

وحسب ما جاء في التلفزيون العمومي، سيمتثل رئيس الجمهورية لهذا النشاط الدستوري المسمى "خطاب للأمة" نهاية السنة الجارية 2023، حيث سيشكل هذا الخطاب السنوي فرصة للرئيس لمخاطبة ممثلي الشعب من أجل تقييم إنجازات السنة الجارية.

وأضاف ذات المصدر، أن الخطاب الموجه للأمة من قبل رئيس الجمهورية المقرر نهاية السنة الجارية سيكون بصورة استثنائية، ذو طابع خاص لأنه سيشمل تقييما كاملا لأربع سنوات الماضية كما سيمثل هذا الخطاب السنوي بالنسبة للرئيس مناسبة لتقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا السياسة الخارجية للبلاد دون إغفال تحديد أفاق السنة الموالية.