بشار :توقيف عصابة أحياء

أحال أفراد فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بشار ملف 13 شخصا إلى نيابة الجمهورية بدى محكمة بشار عن تهمة إنشاء وتنظيم عصابة أحياء،المشاركة في عصابة أحياء مع العلم بغرضها من أجل خلق جو إنعدام الأمن في وسط الأحياء السكنية وبغرض فرض السيطرة عليها وتعريض حياة الغير وحريتهم وأمنهم للخطر

وتخريب ممتلكات الغير، حمل أسلحة بيضاء محظورة ظاهرة من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وحسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية بشار فإن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تمكنوا من وضع حد لشبكة إجرامية تورطوا

في قضية إنشاء وتنظيم عصابة أحياء، حيث مكنت العملية من توقيف 13 شخص مشتبه فيه، بوسط مدينة بشار وبالضبط بحي الشؤون الدينية، حاولوا زرع جو اللاأمن و التعدي على المواطنين وممتلكاتهم، ضبط بحوزتهم على أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام،بالإضافة إلى تخريب ممتلكات الغير والتي مست مركبتين سياحيتين بإستعمال الحجارة.

ع.موساوي