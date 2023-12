Le président décide de l'instauration d'un discours sur l'état de la Nation

Le président se pliera a exercice institutionnel qui portera le nom de "discours sur l'état de la Nation" à partir de cette fin d'année 2023 a indiqué la télévision nationale.

Ce discours, qui sera prononcé annuellement, devant les élus du peuple, sera l'occasion de revenir sur les réalisations et de faire un état des lieux de l'année qui s'écoule et sera l'occasion de faire le point sur la situation politique, économique, sociale ainsi que la politique étrangère du pays, et aussi d'évoquer les perspectives pour l'année suivante.

Exceptionnellement, pour cette première, le discours que prononcera le président Tebboune en cette fin d'année 2023 dressera un état des lieux des quatre années écoulées.