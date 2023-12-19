المسيلة: غلق مؤقت لأسواق الماشية

أصدرت ولاية المسيلة قرارا يقضي بالغلق المؤقت لأسواق الماشية اليومية والأسبوعية مع منع التجمع للحيوانات عبر إقليم الولاية تفاديا لانتشار الحمى القلاعية بعد ظهور حالات إيجابية لهذا الداء، حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى مصالح الولاية.

واستنادا لنفس المصدر، فإن القرار الذي تم إصداره مساء أمس الاثنين وقائيا لغاية استقرار الوضعية الوبائية، يأتي بعد تسجيل حالات إيجابية للحمى القلاعية في مستثمرة فلاحية بمنطقة الديالم ببلدية خطوطي سد الجير بشمال الولاية.

وأفاد ذات المصدر أن السلطات الولائية اتخذت ضمن هذا القرار مجموعة من التدابير الاحترازية تخص الحد من تنقـل الحيوانات خاصة منها الحساسة (أبقار, ماعز، غنم) وأن حدث فإنه يتوجب أن يكون مرفقا إجباريا بشهادة صحية تثبت سلامة الماشية من الحمى القلاعية.

وفي نفس السياق أكد مدير المصالح الفلاحية، أمير خنطيط، أن الوضعية الحالية لا تدعو للقلق، مبرزا أن القرار جاء احترازيا لضمان عدم انتقال العدوى إلى نقاط أخرى من الولاية, مؤكدا أن مصالحه تعمل على تحسيس الموالين بأهمية التصريح بالحالات التي يشتبه في إصابتها بالحمى القلاعية كإجراء وقائي.