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رياضة

أول نادي يعلن استدعاء لاعبه الجزائري لـ"الكان"

19 ديسمبر 2023 ()
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أعلن نادي ليتشي الإيطالي استدعاء لاعبه الجزائري، أحمد توبة، للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، المقرر إقامتها بداية العام المقبل في كوت ديفوار.

وجاء في بيان النادي الإيطالي: "يعلن نادي ليتشي استدعاء اللاعبين لاميك باندا وأحمد توبة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقررة في الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024 في ساحل الكوت ديفوار. سيلعب باندا مع زامبيا في المجموعة السادسة حيث سيواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية (17/01)، تنزانيا (21/01) والمغرب (24/01). ويلعب توبة مع الجزائر مباريات المجموعة الرابعة حيث سيواجه أنغولا (15/01)، بوركينا فاسو (20/01) وموريتانيا (23/01)".

وأكد النادي أن اللاعبين سينضمان إلى المنتخب ابتداء من الفاتح جانفي 2024.

للتذكير، سينطلق التربص التحضيري للمنتخب الوطني يوم 25 ديسمبر الحالي في المركز التقني الوطني بسيدي موسى.

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