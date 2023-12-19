مولودية الجزائر تبدأ تجديد عقود الركائز

جدد المدافع الأوسط وقائد فريق مولودية الجزائر، أيوب عبد اللاوي، عقده لموسمين إضافيين، أي إلى غاية 2026، حسبما أعلن عنه الرائد الحالي للرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" لكرة القدم اليوم الثلاثاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان اللاعب الدولي عبد اللاوي (30 سنة) قد التحق بـ"العميد" في شهر جويلية 2022 قادما من نادي الاتفاق السعودي.

ويتوقع أن يحذو لاعبون آخرون على غرار الظهير الأيمن محمد رضا حلايمية أو وسط الميدان محمد بن خماسة، حذو عبد اللاوي بخصوص تجديد عقودهم.

وكانت المولودية التي يشرف على تدربيها الفرنسي باتريس بومال، سجلت بداية موسم (2023-2024) موفقة حيث فازت بتسع مباريات من أصل 10، مما مكنها من احتلال المركز الأول في الترتيب العام بمجموع 27 نقطة، وبفارق تسع نقاط كاملة عن الملاحق المباشر شبيبة الساورة (2 - 18 ن).

وسيكون أصحاب اللونين "الأحمر والأخضر" على موعد الأسبوع المقبل مع "الدربي العاصمي الكبير" يوم الإثنين مع اتحاد الجزائر بالملعب الأولمبي 5 جويلية لحساب الجولة الحادية عشرة للمنافسة.