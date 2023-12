Le président Tebboune reçoit l'Imam de la Confrérie Kountiya

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mardi, l'Imam de la Confrérie Kountiya de la République du Mali, Mahmoud Dicko, indique un communiqué de la Présidence de la République.

La rencontre s'est déroulée en présence du Directeur de cabinet par intérim à la Présidence de la République, Boualem Boualem, du Directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure, le général-major Djebbar M'henna et du Conseiller du Président de la République, chargé des Affaires religieuses, des zaouias et des Ecoles coraniques, Mohamed Hassouni, ajoute le communiqué.