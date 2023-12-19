محادثات عسكرية بين الجزائر والصين

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، مدير إدارة التعاون التقني والتجهيزات لدائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية، اللواء فان جيانجون، والرئيس المدير العام للشركة الصينية "كاتيك"، جيانغ جيان، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن "السيد الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، استقبل هذا الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء فان جيانجون، مدير إدارة التعاون التقني والتجهيزات لدائرة تطوير التجهيزات باللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية".

وخلال هذا اللقاء الذي حضره ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وكذا أعضاء الوفد الصيني، أجرى الطرفان محادثات تناولت "حالة التعاون العسكري بين البلدين وكذا سبل تعزيزه أكثر مستقبلا، لاسيما في مجال صناعات الدفاع".

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاستقبال يأتي على هامش فعاليات إحياء الذكرى الأربعين للتعاون الجزائري-الصيني في مجال صناعات الدفاع التي تشكل "دليلا قويا على عمق ومتانة وديمومة علاقات التعاون الثنائي بين الجزائر والصين". وفي ختام اللقاء، تبادل الطرفان هدايا رمزية.

وفي مساء نفس اليوم، استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، جيانغ جيان، الرئيس المدير العام للشركة الصينية "كاتيك" CATIC، مرفوقا بممثلين عن الشركة.

وخلال هذا اللقاء، تطرق الطرفان إلى "المشاريع الصناعية المشتركة وسبل تنويع مجالاتها مع الحرص على ضرورة الرفع من مستوى النقل التكنولوجي"، وفقا للمصدر ذاته.