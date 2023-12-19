حادثة مأساوية .. وفاة طفلين شقيقين بعنابة

توفي اليوم الثلاثاء طفلان شقيقان يبلغان من العمر ثلاث وخمس سنوات إثر سقوطهما في مجمع مائي بمنطقة مجاز غسول الفلاحية ببلدية عين الباردة (ولاية عنابة)، حسبما علم من مدير الصحة محليا، محمد الناصر دعماش.

وأوضح ذات المسؤول بأن الطفلين لفظا أنفاسهما الأخيرة عند وصولهما إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية "عرابي السبتي" بعين الباردة، مبرزا أن الطاقم الطبي حاول إسعافهما بعد تحويلهما إلى المستشفى من طرف فرقة الحماية المدنية.

وقد تم فتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث، وفق ذات المصدر الذي أفاد بأنه يرتقب تحويل جثتي الضحيتين من مصلحة حفظ الجثث للمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين الباردة إلى تلك المتواجدة بمستشفى "ابن رشد" الجامعي بعاصمة الولاية وذلك لإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الحادث.