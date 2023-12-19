غلق أسواق الماشية في عدة ولايات

خلص اللقاء الذي جمع والي ولاية البويرة، عبد الكريم لعموري، مع ممثلي مربي المواشي مساء اليوم بالقاعة الشرفية لمقر الولاية، الذي تمحور حول الإجراءات التي ستتخذ من أجل الحد من انتشار الحمى القلاعية وسط المواشي، باتخاذ قرار أولي متمثل في غلق أسواق الماشية.

وخصص هذا اللقاء حسب والي الولاية لضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذا الوباء والتحضير لانطلاق عملية تلقيح الأبقار ضد مرض الحمى القلاعية.

وقد تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح العملية، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية بما فيها غلق الأسواق.

كما أشار ذات الوالي على تسطير برنامج للتحسيس عبر دوائر وبلديات الولاية للانخراط في عملية التلقيح وكذا التصريح بأية حالة للمرض مشكوك فيها.

كما أكد عبد الكريم لعموري على القيام بعملية الرقابة لتنقل المواشي على مستوى الحواجز الأمنية عبر الطرقات.

وأشار ذات الوالي أنه تم تنصيب خلية للمراقبة والمتابعة الصحية للمواشي على مستوى مديرية المصالح الفلاحية.

وكانت قرارات مماثلة قد اتخذت بولايات تبسة، سطيف والمسيلة تفاديا لانتشار الحمى القلاعية بعد ظهور حالات إيجابية لهذا الداء.