مستغانم: فك لغز عدة قضايا إجرامية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة العلمية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم خلال ستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية، من فك لغز العديد من القضايا الإجرامية من خلال تحديد هوية المجرمين بناء على معلومات أولية مستقاة من الضحايا أو الشهود بالإضافة إلى 31 قضية متعلقة بجرم السرقة بشتى أنواعها.

وبعد الاستغلال الأمثل للمعلومات بالاستعانة بالمعلومات التقنية والعلمية تم توقيف 17 شخصا بعدما قاموا بانتحال هوية الغير، والإدلاء بتصريحات كاذبة عن هويتهم الحقيقية للتهرب من المسؤولية الجزائية وتضليل الجهات المحققة بتحديد هوية المجرمين.

وتفيد خلية الاتصال والعلاقات العامة أن هاته النتائج الايجابية تأتي نتيجة الاستغلال الأمثل لمختلف المعدات التقنية للكشف عن المجرمين والعلمية الحديثة المسخرة لفائدة المصالح العملياتية لبذل المزيد من الجهود لضمان أمن المواطن وسلامة ممتلكاته.