Entretiens militaires algéro-chinois

Le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu, mardi à Alger, le Général-major Fan Jianjun, directeur du Bureau de coopération technique et des équipements du département de développement des équipements de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine et le Président-directeur général de la société "CATIC", Jiang Jian, indique le ministère de la défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP, a reçu en audience, ce mardi 19 décembre 2023, au siège de l’Etat-major de l’ANP, Monsieur le Général-major Fan Jianjun, directeur du Bureau de coopération technique et des équipements du département de développement de l’équipement de la Commission militaire centrale de la République populaire de Chine", précise la même source.

Lors de cette rencontre, à laquelle ont pris part des Généraux-majors et Généraux de l’Etat-major de l’ANP et du ministère de la Défense nationale, ainsi que les membres de la délégation chinoise, les deux parties ont tenu des discussions sur "l’état de la coopération militaire entre les deux pays, ainsi que sur les voies de son renforcement à l’avenir, notamment dans le domaine de l’industrie de défense".

Cette audience intervient en marge des festivités commémoratives du 40e anniversaire de la coopération algéro-chinoise dans le domaine de l’industrie de défense, qui constitue "une preuve incontestable de la profondeur, la solidité et la continuité des relations de coopération bilatérale entre l’Algérie et la Chine", note le communiqué, ajoutant qu'au terme de cette rencontre, les deux parties ont échangé des "présents symboliques".

Dans l’après-midi du même jour, le Général d’Armée Said Chanegriha a reçu, au siège de l’Etat-major de l’ANP, le Président directeur général de la société "CATIC", accompagné de représentants de ladite société.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé "les projets industriels communs et les voies de leur diversification, tout en mettant l’accent sur la nécessité de rehausser le niveau du transfert technologique", conclut le communiqué.