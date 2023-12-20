هذه الطرقات مقطوعة

كشفت مصالح الدرك الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة الطرق المقطوعة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة التي مست العديد من الولايات.

وأوضحت ذات المصالح عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك "طريقي" أن الطرق المقطوعة هي:

على مستوى ولاية تيزي وزو: -الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

على مستوى ولاية البويرة: -الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأسنام ومنطقة لاكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.

وعلى مستوى ولاية معسكر: -الطريق الوطني رقم 17 في شطره الرابط بين بلديتي حسين والمحمدية بالضبط المكان المسمى وادي هبرة بلدية المحمدية مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه.