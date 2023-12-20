ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب الصين مؤخرا إلى 131 قتيلا و980 مصابا، وذلك وفقا لما أعلنته وسائل إعلامية رسمية اليوم الأربعاء، في بكين.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز شيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الصينية قولها إنه عثر في مقاطعة "قانسو" على 113 جثة بينما بلغ عدد المصابين 782 شخصا، وذلك حتى الساعة التاسعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 78 شخصا بالمنطقة.

وأشارت السلطات الصينية إلى أن عدد القتلى في مقاطعة "تشينجهاي" بلغ 18 شخصا، فيما ارتفع عدد المصابين حتى الساعة الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد إلى 198 شخصا.

وقد تعرضت المنطقة إلى هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال القوي الذي ضرب شمال غرب الصين أمس الثلاثاء، وبلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريشتر.