قائمة موسعة لـ "الخضر" لكان 2023.. مفاجآت غير متوقعة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عبر موقعها الرسمي، عن القائمة الموسعة التي اختارها الناخب الوطني جمال بلماضي، تحسبا لانطلاق منافسة كأس أمم إفريقيا “كان 2023”.

واختار المدرب بلماضي قائمة موسعة تضم 50 لاعبا، على غرار ياسين براهيمي، يوسف بلايلي، ورايس وهاب مبولحي وفوزي غلام.

القائمة الموسعة للمنتخب الوطني:

الحراس : ماندريا، مبولحي، زغبة، غايا مرباح، تيدي بولهندي، بن بوط .

الدفاع: غيتون، عطال، زفان، ليريس، لوصيف، غلام، حجام، لعروسي، آيت نوري، توبة، توغاي، ماندي، بن سبعيني، بلعيد، بن العمري، بدران.

وسط الميدان: زروقي، بن ناصر، زرقان، قادري، بن طالب، فغولي، لكحل، عبدلي ،عوار، شايبي، بوداوي، سعيود .

الهجوم : محرز، بوعناني، بلومي، وناس، غزال، بلال براهيمي، الملالي، بلايلي، بن رحمة، غويري، عمورة، براهيمي ياسين، سليماني، بونجاح، ديلور، محيوس.