غليزان: توقيف مروج الكيف المعالج

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي أرهيو التابعة لأمن ولاية غليزان من حجز ما يقارب 60 غرام من الكيف المعالج وتوقيف المشتبه به البالغ من العمر 33سنة وهذا على إثر دورات لعناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، ليلفت انتباههم شخص مشبوه حاول الفرار فور مشاهدته لعناصر الشرطة، ليتم توقيفه بطريقة احترافية،

وعند إخضاعه لعملية التلمس الجسدي تم ضبط وحجز قطعتين من المخدرات ملفوفة بشريط بلاستيكي، ومبلغ مالي قدره 11.570 دج بالإضافة إلى شفرة حادة ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لفتح تحقيق في القضية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة.