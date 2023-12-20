وزير الخارجية الروسي يزور تونس

يصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم إلى تونس في زيارة تدوم يومين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره التونسي نبيل عمار .

ووصفت الخارجية التونسية الزيارة بأنها مناسبة لتكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين. وسيتم خلال الزيارة مناقشة واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والشراكة المتكافئة وتبادل المنافع والتي تتيحها الإمكانات الواعدة للبلدين.

وتسعى تونس إلى مزيد استقطاب السواح الروس في إطار تنويع الأسواق السياحية، حيث بلغ عدد الوافدين الى غاية شهر أكتوبر الماضي، أكثر مو 21 ألف سائح روسي. وتستقبل روسيا حوالي 2000 طالب تونسي، وقد خصصت 60 منحة جامعية للطلبة التونسيين بعنوان السنة الدراسية 2024- 2025.