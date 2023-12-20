دولة عربية تشارك في التحالف الأمريكي لمنع عرقلة سير سفن الاحتلال

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إنشاء قوة متعددة الجنسيات ستعمل في البحر الأحمر للتصدي لهجمات القوات المسلحة "الحوثي" اليمنية على السفن المتحركة نحو الاحتلال الصهيوني.

وبحسب البنتاغون فإن الدول التي ستشارك في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة هي بريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وجزر سيشل وإسبانيا والبحرين وهي الدولة العربية الوحيدة المذكورة في التحالف.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي اوستين أن "الدول المشاركة في العملية متعددة الجنسيات، ستنفذ دوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن".

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فلم توافق أي قوة إقليمية على مشاركة قوتها البحرية، وأن الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط المشاركة هي دولة البحرين وسط صمت واضح من العواصم الإقليمية.

من ناحيتها، نفت إسبانيا تنفي في الحلف الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر لمواجهة هجمات القوات المسلحة اليمينة ضد السفن المتوجهة إلى الاحتلال.

‏وقالت إنها لا يمكن لها المشاركة دون تفويض من البرلمان، أو حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي.. وهو ما لم يحدث.