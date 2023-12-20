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أهم تصريحات وزيرة الخارجية الإندونيسية

20 ديسمبر 2023 ()
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صرحت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الأربعاء، أن بلدها يعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع الجزائر، سيما على الصعيد الاقتصادي.

وأكدت مارسودي، في تصريح صحفي لها، عقب لقاءها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن العلاقات الإندونيسية-الجزائرية قوية جدا على المستوى السياسي كما دعت وزيرة الخارجية الإندونيسية، إلى العمل أكثر لتعزيز التعاون في المجال الاقتصادي على غرار رفع المبادلات التجارية وكذا التعاون الطاقوي

وعلى الصعيد الدولي، تحدثت وزيرة الخارجية الإندونيسية  بشكل معمق مع الرئيس تبون عن كيفية العمل بشكل ثنائي للدفاع عن القضايا العادلة والإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلســطينية.

 

 

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