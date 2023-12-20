مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع تمهيدية لنصوص قانونية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:

"ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع تمهيديه خاصة بالقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، بالإضافة إلى المشروع التمهيدي المعدل للقانون النقدي والمصرفي.

تأتي المشاريع الخاصة بالجماعات المحلية تنفيذا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, الهادفة إلى تعزيز الديمقراطية التشاركية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية في تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا إصلاح النظام الضريبي والمالي لفائدة الجماعات المحلية بهدف منحها موارد تمكنها من تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي.

كما درست الحكومة, تنفيذا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتعزيز الأمن المائي, مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال الربط لمحطة تحلية مياه البحر لولاية بجاية من اجل تعزيز التزويد بالماء الشروب".