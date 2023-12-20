الجزائر تطلب الانضمام لمعاهدة الصداقة في منظمة "آسيان"

أعلن وزير الخارجية ، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، أن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى معاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة "آسيان".

وقال عطاف خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الأندونيسية، ريتنو مارسودي، أن "الجزائر تسعى لبناء علاقات وطيدة مع رابطة دول جنوب شرق أسيا 'آسيان'، ضمن التوجه الجديد لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون الذي أضفناه بين البلدين".

وأضاف وزير الخارجية، أن "الجزائر تحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية، وترقية الاستثمارات المباشرة وتنمية التجارية البينية التي حققت العام الماضي مبلغ يقدر بمليار و0.7 دولار أمريكي"، في غضون ذلك تم “الاتفاق على تأسيس مجلس أعمال مشترك، وتشجيع التظاهرات الاقتصادية لتعريف الفاعلين الاقتصاديين بفرص الشراكة والاستثمار".

وفي السياق كشف أحمد عطاف عن "تكثيف المفاوضات الثنائية بشأن 13 نصا قانونيا لتغطية عدة مجالات على غرار التعاون في مجال الزراعة، الصيد البحري، البنى التحتية، الصحة البيطرية التعليم العالي والبحث العلمي".