Communiqué de la Réunion du Gouvernement

Le Premier Ministre, Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 20 décembre 2023, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen des avant-projets de lois relatives à la Commune et à la Wilaya ainsi qu’un avant-projet de loi modifiant la loi monétaire et bancaire.

Les projets de textes relatifs aux collectivités locales s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du Président de la République visant le renforcement de la démocratie participative et le rôle économique des collectivités locales dans le développement et la diversification de l’économie nationale ainsi que la réforme du système fiscal et financier au profit des collectivités locales dans le but de leur attribuer des ressources leur permettant de renforcer leur rôle économique et social.

Le Gouvernement a examiné, en application du Programme du Président de la République relatif à la sécurité hydrique, un projet de décret exécutif portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la réalisation des travaux de raccordement aval de la station de dessalement d’eau de mer de Béjaïa en vue de renforcer l’alimentation en eau potable.