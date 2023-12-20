حجز كمية ضخمة من المهلوسات بالوادي

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الأسبوع الماضي، من ضبط 400 ألف و54 كبسولة بريغابالين (300 ملغ) ذات منشأ أجنبي، مع توقيف 03 عناصر من الشبكة الإجرامية، أحدهم كان محل أمر بالقبض، كانت تنشط انطلاقا من ولاية الوادي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدبيلة بالوادي، يوم أمس، الثلاثاء، عن قضية المتاجرة، الحيازة، النقل والشحن واستيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، تهريب مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة بدرجة عالية من الخطورة تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.