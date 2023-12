L’Algérie formule une demande d’adhésion au Traité d’amitié ASEAN

Le ministre des Affaires Etrangères Ahmed Attaf a annoncé ce mercredi que l’Algérie a formulé une demande officielle d’adhésion à l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Lors d’une conférence de presse qu’il a animé conjointement avec son homologue indonésienne Retno Marsudi, Attaf a déclaré que l’Algérie œuvre à renouer des relations étroites avec l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN), dans le cadre de la nouvelle orientation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la politique extérieure du pays".

"Des négociations bilatérales sont en cours concernant 13 textes juridiques couvrant divers domaines, tels que la coopération dans les secteurs de l'Agriculture, de la pêche, des infrastructures, de la santé vétérinaire, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique", a précisé le ministre.

Concernant la promotion des investissements directs et le développement du commerce bilatéral, les deux ministres ont insisté sur l'importance de créer un conseil d'affaires conjoint et d'intensifier les manifestations économiques qui mettent en avant les opportunités de coopération, de partenariat et d'investissement qu'offrent les deux pays.