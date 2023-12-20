رئيس الجمهورية يستقبل الأمين العام لـ"الأرندي"

استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، بطلب من هذا الأخير، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وفي تصريح له عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بـ"المقاربة الشجاعة للرئيس تبون، والتي بدأت تعطي ثمارها في الجانب الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية للمواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية".

من جهة أخرى، أوضح ياحي أن هذا اللقاء شكل "فرصة للاستماع إلى رئيس الجمهورية حول عدة قضايا وطنية ودولية وكذا الملفات ذات الصلة بالسياسة الخارجية".

وأضاف قائلا: "لقد ثمنا المواقف المشرفة للجزائر، وعلى رأسها السيد الرئيس، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية"، مؤكدا على أن "الجزائر ككل تتخندق مع أحرار العالم ومع المقاومة في غزة".