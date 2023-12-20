اتحاد الجزائر يضمن تأهله مبكرا

عاد اتحاد الجزائر بنقطة ثمينة من تنقله إلى القاهرة لمواجهة نادي فيوتشر المصري في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وشهدت المقابلة مستوى متوسط على العموم مع تسجيل بعض الفرص الخطيرة من الجانبين غير أن النتيجة بقيت بيضاء ليتقاسم الطرفان نقطة التعادل.

ورفع أبناء البهجة رصيدهم إلى النقطة العاشرة في صدارة المجموعة الأولى بفارق 3 نقاط عن الوصيف فيوتشر (7 نقاط)، ضامنين بذلك تأهلهم إلى ربع النهائي قبل جولتين عن نهاية دور المجموعات، وذلك بعد انهزام الهلال الليبي أمام سوبر سبور الجنوب إفريقي ليتقاسم الفريقيان المركز الثالث بثلاث نقاط لكل منهما.