بن ناصر يتحدث مجددا عن "الكان"

تحدث الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، اليوم الأربعاء، عن إمكانية مشاركته في كأس أمم إفريقيا المقررة بداية العام المقبل في كوت ديفوار.

وأدلى بن ناصر بتصريحات للصحافة الإيطالية على هامش عملية توقيع لفائدة محبي "الميلان" بمقر النادي في ميلانو، حيث أكد جاهزيته للمشاركة في الحدث القاري.

وقال صاحب الـ26 عاما، وفق ما نقل موقع "كالشيو ميركاتو": "الاستدعاء النهائي لم يصل بعد، لكن عندما يصلني استدعاء المنتخب الوطني لا يمكنني الرفض. لست أنا من اختار تحديد موعد كأس الأمم الإفريقية في شهر جانفي".

وعاد لاعب خط الوسط للمشاركة مع ناديه "ميلان" مؤخرا بعد إصابة خطيرة أبعدته عن الميادين لفترة طويلة.