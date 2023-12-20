غلق مؤقت للطريق السيار في هذا المقطع بالعاصمة

أعلنت الجزائرية للطرق السيارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن الغلق المؤقت لمقطع الطريق السيار شرق-غرب بتسالة المرجة (بئر توتة بالجزائر العاصمة)، صباح يوم الجمعة المقبل، وذلك بسبب أشغال تخص الشبكة الكهربائية.

وجاء في البيان أن "مصالح شركة سونلغاز، وبهدف تسهيل مشروع لشركة مختصة في المجال الفلاحي, ستباشر أشغال تحويل موقع لكوابل كهربائي هوائية ذات الضغط المتوسط المارة فوق الطريق السيار على مستوى مقطع تسالة المرجة (بئر توتة)، وذلك يوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، بدءا من الساعة 6سا إلى غاية الساعة 7 سا و5 د صباحا".

وأضاف البيان أنه تجنبا لأي خطر محتمل على سلامة مستعملي الطريق السيار، ستلجأ مصالح الدوريات للجزائرية للطرق السيارة إلى "غلق مؤقت وإعادة فتح بالتناوب"، طيلة مدة التدخل للطريق السيار في الاتجاهين الجزائر/البليدة.

ودعت الجزائرية للطرق السيارة، في ذات البيان، إلى احترام الإشارات التنبيهية عند منطقة الأشغال ووجوب تخفيض السرعة.

ولتجنب الانتظار إلى غاية إعادة فتح الطريق، أشارت الوكالة إلى أنه يمكن لمستعملي الطريق السيار التحول إلى المسارات البديلة وهي الخروج من محول بئر توتة إلى الطريق الولائي رقم 11 (أولاد الشبل) ثم إلى الطريق الوطني رقم 61 (الشبلي)، وصولا إلى محول بوفاريك للعودة إلى الطريق السيار، في حالة الاتجاه من العاصمة نحو البليدة، أو الخروج من محول بوفاريك إلى الطريق الوطني رقم 61 (الشبلي) ثم إلى الطريق الولائي رقم 11 (أولاد الشبل)، وصولا إلى محول بئر توتة للعودة إلى الطريق السيار، في حالة الاتجاه من البليدة نحو العاصمة.