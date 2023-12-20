المفوضية الوطنية للطفولة ترافق أطفال أدرار

اختتمت رئيسة المفوضية الوطنية لترقية الطفولة، مريم شرفي، رفقة السيدة كاترينا جوهنسون ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" زيارتها اليوم لولاية أدرار والتي جاءت في إطار تنظيم القافلة الطبية لأخصائي الطب العقلي للطفل والمراهق، بهدف التكفل بالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الخفية، على مستوى ولاية أدرار واستقبل الوفد السيد العربي بهلول والي ولاية أدرار، بمعية السلطات المحلية .

وتضمن برنامج الزيارة معارض ونوادي خاصة بالأطفال والتلاميذ المتمدرسين على مستوى المؤسسات التربوية، كنوادي الحافظ الصغير، الصحفي الصغير، المزارع الصغير، الحرفي الصغير، الفنان الصغير، والمسعف الصغير، وهي نوادي تم تأسيسها بإشراف مباشر من والي الولاية يؤطرها أستاذة مختصون ومؤهلون، إضافة إلى زيارة الأقسام الخاصة على مستوى المؤسسات التربوية والتي تعنى بفئة مرض التوحد، واستحسن الوفد النتائج المحصل عليها التي جاءت حسب تطلعات الأولياء وخاصة فيما يتعلق بالنتائج الإيجابية المسجلة في مجال مواكب تدريس والتكفل بكل حاجيات هذه الفئة.

وفي بلدية أولاد أحمد زار الوفد متوسطة الحاج أحمد العالم بن محمد البكري بقصر زاوية البكري، وابتدائية المجاهد رزاق محمد، كما تم إعطاء إشارة انطلاق القافلة الطبية لأخصائي الطب العقلي للطفل والمراهق، للتكفل بالأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والإعاقة الذهنية الخفية.