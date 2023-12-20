غليزان: حجز 1840 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة للأمن الحضري الخامس بأمن ولاية غليزان من حجز أكثر من 1800 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع وتوقيف المشتبه به البالغ من العمر 26 سنة.وهذا بعد ورود معلومات إلى الضبطية القضائية مفادها قيام شخص بترويج المشروبات الكحولية دون رخصة بأحد الأحياء الشعبية بمدينة غليزان ليتم التنسيق مع النيابة،واستصدار إذن بتفتيش مسكنه،أين كانت نتائجه إيجابية ليتم ضبط وحجز 1840 وحدة من المشروبات الكحولية، حيث تم تحويل المشتبه به إلى مقر الأمن الحضري الخامس وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية.