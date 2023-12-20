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مجتمع

البويرة: تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

20 ديسمبر 2023 ()
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خلف انتشار غاز أكسيد الكربون من أنبوب صرف الغازات الخاص بالمدفأة بأحد المنازل بقرية النسيس بلدية عين الترك بغرب مقر ولاية البويرة إلى إصابة 5 أشخاص بتسمم اسعفوا ونقلوا إلى مستشفى البويرة لتلقي العلاج .

وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أنه تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية من أجل حادث تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب ذات البيان حادث تسمم 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 06 سنوات و44 سنة تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى البويرة من طرف عناصر الحماية المدنية.

وأشير في ذات البيان أنه ارتفع العدد الإجمالي منذ الفاتح جوان إلى 18 حالة تسمم تم إسعافها.

 

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