كرة القدم الجزائرية في حداد

تعرضت حافلة مولودية البيض، مساء اليوم الأربعاء، لحادث مرور خطير بولاية تيارت أسفر عن حالتي وفاة وجرحى في صفوف الوفد.

وتوفي في الحادث الذي وقع بمخرج مدينة السوقر كل من حارس الفريق زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح.

الفقيد الحارس بوزياني أب لعائلة صغيرة من طفل وطفلة ومساعد المدرب خالد مفتاح متزوج منذ 6 أشهر.

وكان وفد الفريق في طريقه إلى ولاية تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل يوم الجمعة في إطار الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى.

ووفق بيان مصالح الدرك الوطني فإن الحادث المميت جاء إثر انقلاب حافلة الفريق بالطريق الولائي رقم 06 الرابط بين السوقر وسي عبد الغني وأسفر عن حالتي وفاة وإصابة 13 آخرين بجروح.