Le MC El Bayadh victime d’un accident de la route

Le Mouloudia Club El Bayadh a été victime, ce soir, d’un accident de route dangereux, alors qu’il se rendait vers la wilaya de Tizi-Ouzou pour affronter, vendredi, la jeunesse sportive de Kabylie, dans le cadre de la 11ème journée de la ligue une professionnelle.

La protection civile a affirmé dans un communiqué que ses agents sont intervenus dans un accident de circulation pour secourir les passagers d’un bus qui a eu un accident au niveau de la route de de wilaya n°6 reliant Sougueur et Sidi Abdelghani.

Le gardien de but du club, Zakaria Bouziani ainsi que l’assistant du coach Khaled Meftah sont décédés suite à cet accident. Huit autres membres du staff ont été blessés.

Le gardien Bouziani est père de deux enfants alors que l’assistant du coach est marié depuis juste six mois.