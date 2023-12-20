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رياضة

مولودية وهران تطوي ملف الديون نهائيا

20 ديسمبر 2023 ()
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أكدت إدارة مولودية وهران، اليوم الأربعاء، تسوية كل القضايا الشائكة للفريق على مستوى هيئة "الفيفا" نهائيا.

ووفق بيان النادي وهراني، أصبح "الفريق بدون ديون لأول مرة بعدما أثقلت كاهل النادي في السنوات الأخيرة، في خطوة لتصحيح المسار والسير على الأهداف المسطرة".

وبهذا سيكون بمقدور المدرب خير الدين ماضوي الاعتماد على اللاعبين المستقدمين في الميركاتو الصيفي الماضي خلال مواجهة وفاق سطيف هذا السبت في إطار الجولة الحادية عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

ويتواجد "الحمراوة" في المركز الرابع عشر برصيد ستة نقاط من ثماني مواجهات مع مقابلتين متأخرتين.

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