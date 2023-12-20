الأسرة الكروية تعزي

قدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، تعازيه في وفاة الحارس زكرياء بوزياني، مساعد المدرب، خالد مفتاح من فريق مولودية البيض.

وجاء في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، بلغنا خبر وفاة المغفور لهم بإذن الله، الحارس زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح فريق مولودية البيض".

وأضاف الوزير: "أمام هذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرحمان حماد، بخالص التعازي و صادق المواساة إلى أسرة فريق مولودية البيض و لعائلات الضحايا راجيا من الله عز وجل أن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن السلوان، وأن يتغمدّهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته. مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المصابين".

من جهتها، نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رسالة تعزية جاء فيها: "بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل أسرة كرة القدم الجزائرية، نبأ الحادث المروري الذي تعرض له نادي مولودية البيض سهرة اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 خلال تنقله لمواجهة نادي شبيبة القبائل في إطار الجولة 11 من الرابطة المحترفة الأولى والذي أسفر عن وفاة شخصين من بعثة الفريق، ويتعلق الأمر بحارس المرمى زكرياء بوزياني، والمدرب المساعد خالد زيتوني .. على إثر هذه الفاجعة الأليمة التي ألمت بكرة القدم الجزائرية، يتقدم رئيس الاتحاد باسمه الخاص وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أسرة كرة القدم الجزائرية بخالص التعازي والمواساة لنادي مولودية البيض وعائلات الضحايا، راجيا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويدخلهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يرزق الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا الحادث".

كما بعثت أغلب الأندية الجزائرية fمختلف درجاتها رسائل تعزية وتضامن مع نادي مولودية البيض.