37 جريحا في انقلاب حافلة بسيدي بلعباس

تدخلت وحدة الحماية المدنية تلموني مدعومة بالوحدة الرئيسية و وحدة نوالة بن موسى فجر اليوم في حدود الساعة 05 سا و 07 دقائق من أجل حادث مرور خطير .

وحسب بيان الحماية المدنية فإن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية البيض باتجاه ولاية وهران. في الطريق الوطني رقم 07 في شطره الرابط بين بلديتي تلموني و بلعربي حيث أدى إلى إصابة 46 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة و حالات صدمة منهم ضحيتان في حالة حرجة وخطيرة .

وحسب البيان، فهناك 25 من جنس ذكر و21من جنس أنثى أعمارهم بين (07 أشهر و 64 سنة) حيث تم إسعافهم و نقلهم لمصلحة الاستعجالات. و سخّرت الحماية المدنية للعملية 06 سيارات إسعاف و 02 شاحنة إطفاء و شاحنة إسعاف الطرقات وقد تدخلت مصالح الدرك الوطني بعين المكان لفتح تحقيق وأحصت 23 جريحا حسب بيان لها عن هذا الحادث.